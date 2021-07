Museo Leonardiano di Vinci, torna la Domenica Leonardiana

Un'estate all'insegna del Genio da non perdere presso il Museo Leonardiano di Vinci. Con la riapertura dei musei e la possibilità di organizzare attività per il pubblico, torna a grande richiesta “La Domenica Leonardiana” versione estate, il calendario di appuntamenti dedicato a Leonardo e rivolto a bambini e ragazzi.

Laboratori, cacce al tesoro, letture di racconti ed enigmi da risolvere accompagneranno il giovane pubblico ogni seconda e terza domenica dei mesi di luglio, agosto e settembre. La rassegna è pensata per scoprire ogni volta qualcosa di più sul celebre Leonardo da Vinci e sul suo talento artistico e scientifico.

Le attività invitano a scoprire anche il caratteristico borgo di Vinci, dove tutto parla di Leonardo, il percorso culturale che si snoda nel centro della città, e permettono di immergersi in quel mondo naturale che Leonardo fin da piccolo ha esplorato con il nonno Antonio e lo zio Francesco.

La Domenica Leonardiana è rivolta a bambini dai 6 ai 14 anni di età. Ad ogni bambino partecipante verrà dato un kit individuale, per svolgere i laboratori e le altre iniziative in piena sicurezza, da portare a casa in ricordo dell'esperienza avuta a Vinci.

Il costo del laboratorio domenicale è di 5 euro a partecipante; il museo offre anche al possibilità di una “Tariffa Famiglia” per coloro che vorranno cogliere l'occasione per visitare anche il percorso espositivo. Per conoscere il calendario completo, visitare il sito web del Museo Leonardiano o del Comune di Vinci.

Per poter partecipare bisogna prenotare presso l'Ufficio turistico di Vinci ed è necessaria una dichiarazione dei genitori sullo stato di salute dei figli.

Centri estivi

Il Museo Leonardiano, inoltre, ha predisposto delle offerte educative pensate specificatamente ai centri estivi da svolgersi presso le proprie sedi museali a Vinci: nel Castello dei conti Guidi, in Palazzina Uzielli e alla Casa natale di Leonardo ad Anchiano. La proposta è rivolta agli enti che organizzano i centri estivi e le attività sono previste per tutti i giorni feriali dei mesi di luglio e settembre, con orario mattutino. Per informazioni e prenotazioni contattare l'Ufficio turistico di Vinci (tel.0571 933285)

Nuovi orari di apertura

Infine, l'Amministrazione comunale ricorda che da oggi, 1 luglio, sono entrati in vigore gli orari di apertura estivi del Museo Leonardiano e della Casa natale di Leonardo, che prevedono per il Museo anche le aperture serali.

Si comincia con l'apertura notturna di sabato 3 luglio per proseguire poi tutte le sere del venerdì del mese di luglio e di agosto, dalle 21 alle 23.

Un'occasione in più per visitare le nuovissime sale espositive, inaugurate lo scorso 22 maggio, che propongono, in un connubio tra modelli storici della collezione e nuove tecnologie, un nuovo sguardo sulla meccanica di Leonardo.

Orari di apertura del Museo Leonardiano

Mese di luglio:

Biglietteria, Palazzina Uzielli, Rocca dei Conti Guidi

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18

sabato e domenica dalle 10 alle 19

Aperture serali: 3, 9, 16, 23 e 30 luglio, dalle 21 alle 23

Casa natale di Leonardo ad Anchiano

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18

sabato e domenica dalle 10 alle 19

Sezione “Leonardo e la pittura” alla Villa del Ferrale

dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.30

sabato e domenica dalle 10.30 alle 19.30

Mese di agosto:

Biglietteria, Palazzina Uzielli, Rocca dei Conti Guidi, Casa natale ad Anchiano

Tutti i giorni dalle 10 alle 19

Aperture serali: tutti i venerdì dalle 21 alle 23

Sezione “Leonardo e la pittura” alla Villa del Ferrale

tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa