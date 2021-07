Nazionale Kickboxing in ritiro a Castelfiorentino, sulle orme di Moreno Sanità

Due giorni di allenamenti in vista del Mondiale, che sarà disputato in Italia (a Jesolo) nel mese di ottobre. La Nazionale italiana di Kickboxing (contatto pieno) sarà a Castelfiorentino sabato 3 e domenica 4 luglio per prepararsi in modo adeguato ai Campionati Mondiali Wako Seniores e definire (ove necessario) i titolari della maglia azzurra.

Una trentina gli atleti, fra uomini e donne, provenienti da tutta Italia che si ritroveranno a partire da sabato mattina (ore 10.00) al Palazzetto dello Sport, dove ci sarà ad accoglierli il Sindaco, Alessio Falorni, e l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi, insieme a Moreno Sanità (Presidente regionale della Federazione).

Dopo la presentazione, gli atleti si dedicheranno quindi agli allenamenti per l’intera giornata di sabato (11-13, 15.30-18.00) e la mattina di domenica (10.00-12.30)

La scelta di Castelfiorentino per il ritiro della Nazionale non è casuale: castellano è infatti Moreno Sanità, che ha iniziato a praticare le arti marziali (Karate) oltre 30 anni fa con il maestro Pistolesi, per poi avvicinarsi alla Kickboxing. Grazie a questo sport, praticato con la Polisportiva I’Giglio di Castelfiorentino, Moreno Sanità ha collezionato numerosi successi, vincendo due volte il campionato italiano (nel 1991 e nel 1996) e undici il campionato regionale; titoli che l’hanno spinto ad accedere alla “nazionale” di kickboxing nel 1994/96 e nel 1998/2000.

Nel dicembre 2019 Moreno Sanità ha ricevuto il “Talento Castellano” dal Sindaco Falorni per la sua lunga carriera.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa