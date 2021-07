Olimpiadi Metropolitane, 3 giorni di pallanuoto a Borgo San Lorenzo

“860 atleti, 168 gare e dimostrazioni, 13 discipline olimpiche, 20 Comuni coinvolti: sono alcuni numeri della I Edizione delle Olimpiadi della Città Metropolitana di Firenze” e in questi numeri importanti c’è anche Borgo San Lorenzo che si ritaglia un palcoscenico importante con le partite di Pallanuoto che vedono impegnati i ragazzi Under 14, che si disputeranno da domani 2 luglio a domenica 4 presso il Centro Piscine del Mugello.

“Siamo orgogliosi di partecipare a questa importante manifestazione sportiva che vede impegnate le nostre società sportive in varie discipline (tennis, pallavolo, pallanuoto) – afferma l’Assessore allo Sport di Borgo San Lorenzo Gabriele Timpanelli – e lo siamo ancora di più perché le finali del torneo di pallanuoto saranno al nostro Centro Piscine che in questa estate di ripartenza avrà l’onore di ospitare società importanti come Rari Nantes, Etruria Nuoto e Pallanuoto Firenze. Sarà una bella soddisfazione per i nostri ragazzi della Pallanuoto Mugello confrontarsi con queste realtà e per lo più in casa”.

Le compagini di Rarinantes Florentia, Pallanuoto Mugello, Etruria Nuoto e Firenze Pallanuoto, si affronteranno con 5 partite al giorno con inizio alle 18.30 venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio stampa