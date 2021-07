Riparte il People Mover: sosta breve o lunga per i tuoi viaggi da Pisa

Riparte il turismo, riparte lo shuttle People Mover. Dopo mesi di stop dovuti alle restrizioni, la navetta elettrica è tornata a viaggiare non appena è stato possibile. All’aumento dei voli e dei visitatori, l’azienda Pisamover Spa ha risposto con delle nuove tariffe per i ticket combinati, ora ancora più convenienti.

Con lo shuttle è possibile raggiugere l’aeroporto dalla stazione centrale, e viceversa, in soli 5 minuti, compresa la sosta intermedia ai parcheggi scambiatori di via Aurelia e via Goletta, aperti 24H, 365 giorni l’anno.

Il servizio di collegamento è attivo tutti i giorni, dalle 6.00 alle 24.00, adattandosi così a tutte le esigenze di arrivo e partenza dalla città di Pisa, con formule pensate sia per i pendolari che per i turisti, sia per la sosta breve che per quella lunga. Le nuove soluzioni prevedono tariffe sempre più convenienti, con l’obiettivo di accompagnare la ripartenza e offrire ai passeggeri un servizio ancora più funzionale e accessibile.

People Mover, le tariffe

In occasione della riattivazione, Pisamover ha creato nuovi ticket combinati. Ecco le tariffe del People Mover con sosta:

- sosta breve di 18H in uno dei due parcheggi + shuttle a 2,50€;

- sosta lunga in uno dei due parcheggi + shuttle a partire da 3,70€ al giorno.

I parcheggi sono prenotabili sul sito http://pisa-mover.com/ o rivolgendosi alla biglietteria aziendale situata nel parcheggio Aurelia, contattabile tutti i giorni in orario 8.30-18.00 allo 050 500 909.