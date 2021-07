San Gimignano, impegno straordinario per il contributo affitto: 118mila euro totali a tutte le 60 famiglie

Oltre 118mila euro a sostegno di 60 famiglie del territorio. E’ l’impegno straordinario messo in campo dall’amministrazione comunale in tema di contributi affitti grazie ad una seconda tranche di risorse pari a 43mila euro intercettate sul Fondo Sociale Europeo, grazie al progetto Adisoin presentato dalla Società della Salute. In questa maniera sono state soddisfatte tutte le domande in graduatoria 2020 a sostegno delle fasce più deboli della popolazione e alla luce anche dell’emergenza covid.

«Le risorse del fondo sociale europeo potevano essere utilizzate sulle graduatorie già in essere relative all'anno 2020 oppure per le prossime graduatorie relative all'anno 2021 – spiega l'assessore alle politiche sociali e abitative Daniela Morbis -. Ma abbiamo ritenuto fondamentale poter utilizzare buona parte di queste risorse per soddisfare al 100% i nuclei familiari che soddisfavano i requisiti per accedere al contributo affitti del 2020 perché siamo consapevoli che le difficoltà economiche di molte famiglie sono contingenti e si è ritenuto importante fare tutto il possibile per erogare maggiori risorse sin da subito. Questo lavoro ha richiesto più tempo rispetto agli anni passati, quando i beneficiari del contributo affitti ricevevano l'importo spettante (solitamente il 60% del loro fabbisogno) entro il mese di aprile ma ci ha permesso di poter erogare a tutti il 100% del contributo spettante. Già nelle scorse settimane l'amministrazione comunale aveva provveduto ad erogare il totale del contributo spettante alle prime 30 famiglie in graduatoria – prosegue Morbis -, mentre si procedeva a contattare le altre 30 famiglie per completare l'istruttoria e che riceveranno il loro contributo nei prossimi giorni.

Siamo soddisfatti di questo risultato, frutto di un lavoro in prima linea a sostegno delle famiglie più bisognose del nostro territorio e che si aggiunge al nuovo bando Erp per assegnazione di alloggi di edilizia popolari per cui è ancora possibile presentare domanda fino al 14 Luglio».

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio Stampa