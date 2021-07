Spaccia shaboo dall'auto, in manette 39enne

La polizia ha arrestato un pusher di shaboo in via Circondaria a Firenze: si tratta di un fiorentino di 39 anni già noto alle forze dell'ordine. L’uomo è stato sorpreso all’opera mentre, intorno alle 13.00 di martedì 30 luglio, stava vendendo una dose di shaboo - appena 0,13 grammi - in cambio di 20 euro.

Questa volta lo spaccio è avvenuto direttamente nell’abitacolo della macchina dell’acquirente.

Gli agenti hanno poi scoperto altro shaboo - poco più di un grammo complessivo - nelle tasche dell’arrestato e nella sua autovettura parcheggiata in zona.

Nella abitazione dell’arrestato i poliziotti hanno infine sequestrato una bicicletta elettrica di sospetta provenienza furtiva, motivo per il quale il 39enne è stato denunciato anche per ricettazione.