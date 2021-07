Tari a Montelupo, manovra da 300mila euro per famiglie e imprese

Gestione dei rifiuti e Tari hanno animato il Consiglio Comunale di ieri sera.

In primo luogo è stata approvata una Delibera con la quale vengono definiti i ristori per aziende e famiglie economicamente colpite a causa dell’emergenza sanitaria. Si tratta di una manovra di quasi 300.000 euro.

È previsto un azzeramento della TARI (sia parte fissa che variabile) per le seguenti categorie:

• Cinema e teatri

• Alberghi

• Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

• Bar, caffè, pasticcerie

• Discoteche, night-club

• Agriturismo, affittacamere, residence

• Impianti sportivi

È previsto un abbattimento del 100% della parte variabile per:

• Attività artigianali quali parrucchiere, barbiere, estetista

• Negozi abbigliamento, calzature e librerie

L’aiuto per le famiglie consiste in un'esenzione totale (parte fissa e variabile) delle utenze domestiche per coloro che hanno un ISEE fino a 10.000 euro e una riduzione del 100% della parte variabile per i nuclei il cui ISEE è compreso fra 10.000,01 e 15.000 euro.

Inoltre tenuto conto che possono essere molte altre le categorie che risentono della crisi economica connessa all’emergenza sanitaria l’amministrazione ha deciso di estendere tali misure anche a quelle attività che pur non rientrando fra quelle elencate sopra sono state chiuse.

“Con questa manovra vogliamo alleviare la pressione tributaria sulle attività e sulle famiglie che hanno risentito in maniera importante delle chiusure e limitazioni determinate dall’emergenza sanitaria. Sappiamo che non si tratta di interventi risolutivi, ma che sicuramente porteranno un po’ di sollievo in una situazione critica e auspichiamo possano contribuire ad una ripresa dei diversi settori economici”, afferma l’assessore al bilancio e vicesindaco, Simone Londi.

È poi stata discussa una delibera dal titolo “Servizio di gestione rifiuti urbani- Presa d’atto del Piano Economico Finanziario di ATO Toscana Centro per l’ anno 2021 e tariffa di riferimento anno 2021 (TARI)” : come previsto dalle normative nazionali infatti, i Comuni sono tenuti ad approvare il Pef dell’anno in corso entro il 30 giugno 2021. Dopo l’assemblea di Ato Toscana Centro in cui si è approvato il Pef, il Consiglio comunale oggi ha preso atto di tale approvazione

Gli aumenti annunciati della TARI, per i quali si attendeva l’approvazione del piano economico finanziario da parte di ATO, saranno compensati attraverso risorse specifiche messe a disposizione dal Comune, con un investimento di oltre 110.000 euro.

Il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti vive un momento di forte incertezza dovuto principalmente alle carenze impiantistiche, il recepimento delle direttive europee del 2018 su rifiuti e imballaggi, la progressiva entrata in vigore del nuovo metodo tariffario ARERA che sarà a pieno regime nel 2025, oltre la variabilità del prezzo delle materie frutto della raccolta differenziata, che comunque rappresenta uno sforzo importante nell'obbiettivo primario della sostenibilità ambientale.

“L’obiettivo principale che ci siamo posti è stato quello di sostenere i nostri cittadini e le nostre aziende, evitando che l’aumento delle tariffe ricadesse su di loro, tanto più in un anno particolare come quello che stiamo attraversando. Certo non è più rinviabile la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti senza i quali non sarà possibile contenere efficacemente i costi del servizio. Nel contempo rimaniamo convinti più che mai dell'importanza di sostenere e favorire la raccolta differenziata come strumento essenziale per la salvaguardia del nostro ambiente”, afferma il sindaco Paolo Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa