Verdini chiede di restare ai domiciliari per età e salute

L'ex senatore Denis Verdini ha chiesto di continuare a scontare agli arresti domiciliari la pena inflittagli per il crac dell'ex Credito cooperativo. La richiesta è stata fatta oggi davanti al tribunale di sorveglianza di Firenze. L'istanza è stata richiesta sulla base dell'età di Verdini, che l'8 maggio ha compiuto 70 anni, e in relazione alle sue condizioni di salute. La Procura generale di Firenze ha dato parere positivo ala richiesta, mentre la decisione del giudice è attesa a giorni. Condannato a 6 anni e 6 mesi, l'ex senatore sta già scontando la detenzione domiciliare per motivi di salute legati all'emergenza Coronavirus nelle carceri.