Agricoltura, Saccardi alla MPS Tenimenti di Castelnuovo Berardenga

“Mi auguro che questa azienda, dalla storia prestigiosa e antica e che contribuisce a portare il nome della Toscana delle eccellenze nel mondo, possa essere mantenuta nella sua interezza e rimanere legata al territorio”.

Sono le parole della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, al termine della visita che ha fatto in mattinata alla MPS Tenimenti, l’azienda agricola della banca Monte dei Paschi di Siena che si trova in località Poggio Bonelli a Castelnuovo Berardenga.

Con Saccardi, erano presenti il sindaco di Castelnuovo Fabrizio Nepi e parte della giunta.

La MPS Tenimenti, azienda di Chianti classico che nel 2020 ha prodotto 340mila bottiglie, ricava il 75% del fatturato dalle esportazioni di cui paese leader è il Giappone.

Saccardi da Poggio Bonelli si è quindi spostata a Monteriggioni per intervenire al convegno organizzato da UCI (Unione Coltivatori Italiani) dal titolo “Agricoltura 4.0 e ristorazione...Quale futuro?”.

“La Ristorazione è uno straordinario strumento per diffondere la cultura del buon cibo e della salute che parte proprio dalla tavola – ha detto la vicepresidente – E sulle nostre tavole non può mancare l’olio a proposito del quale rinnovo l’invito a sviluppare la cultura legata alla sua qualità. In Italia siamo disposti a spendere 50 euro per una buona bottiglia di vino che consumiamo in una sera ed abbiamo diffidenza ad acquistare un eccellente olio Evo Toscano per 15 euro, che starà sulle nostre tavole per diverse settimane. Per questo siamo impegnati a trasmettere il messaggio che l'olio Evo è un alleato della nostra salute ed una eccellenza della Toscana da portare in tutto il mondo. Dobbiamo educare, soprattutto i più giovani, a questa consapevolezza”.

Toscana terra di olio d’eccellenza, la conferma è arrivata all’azienda biologica Castel Ruggero Pellegrini, a Bagno a Ripoli, dove la vicepresidente Saccardi è arrivata in visita nel primo pomeriggio. La Castel Ruggero ha ricevuto di recente un prestigioso riconoscimento al Japan olive oil prize di Tokyo ottenendo il premio per il migliore olio Dop al mondo.

“Un tributo meritato – ha concluso Saccardi - all’arte del saper fare, alla professionalità, alla passione che contraddistinguono questa nostra azienda, una realtà che rappresenta in modo esemplare un’identità territoriale comune a molti oli toscani”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa