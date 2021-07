Al Parco delle Concette di Pisa rievocazione storica dell'assedio e visite guidate sulle mura

Nell'estate del 1500 gli eserciti fiorentino e francese assediarono Pisa per riuscire a riconquistare la città tornata indipendente nel 1494.

Dodici giorni di battaglie dal 29 giugno al 10 luglio a ridosso della cerchia muraria tra la Porta Calcesana e la Torre delle Piagge: ancora oggi si può vedere la breccia che gli assedianti riuscirono ad aprire, ma nonostante ciò furono ricacciati dopo una serie di strenue lotte.

Nel 1509 Firenze tornò a dominare sulla città della Torre, grazie anche all’ulteriore appoggio della Spagna, ma l’episodio del 1500 rimase da allora radicato nella memoria storica cittadina come momento in cui i pisani dimostrarono un’incredibile caparbietà nel difendere la propria indipendenza.

Sabato 10 luglio si rinnova la manifestazione nell'anniversario dalla fine dell'assedio: presso il Parco delle Concette, dove 521 anni fa si svolse la battaglia.

"Prosegue il progetto, stabilito all’inizio del nostro mandato, di restituire visibilità a momenti della storia di Pisa meno conosciuti - dice l’assessore assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini - e di dare rilievo agli appuntamenti del calendario Alfeo non circoscritti solo al mese di giugno. Visibilità che può contribuire anche alla formazione della cultura e identità della nostra città. Purtroppo, in questi anni il programma è stato ostacolato dalla pandemia ma non si è fermato del tutto e ora e riparte da dove si era interrotto lo scorso anno con la prima edizione della rievocazione dell’assedio. Ringrazio i Balestrieri di Porta San Marco, le associazioni che hanno aderito, le Mura di Pisa che consentono di arricchire la giornata con una visita speciale, e Renzo Ciangherotti per la sua pervicacia e amore per la città".

Il programma della giornata di sabato 10 luglio prevede, a partire dalle ore 09.00, la visita a un accampamento a tema medievale grazie ai Balestrieri di Porta San Marco, ideatori dell'iniziativa, con la partecipazione dei gruppi storici: “Musici e Sbandieratori Città di Pisa”, “Ordo Civitas Pisarum”, “Mazzascudo”, “Associazione Rievocazione Storica della Battaglia di Ponte di Sacco A.D. 1497”, “Pisa Ghibellina”, “Compagnia di Calci”.

Alle ore 12.00 sarà apposta una corona di alloro con la presenza dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, mentre nel pomeriggio alle 17.30 inizieranno le dimostrazioni di arcieri e balestrieri con le coreografie di musici e sbandieratori. Dalle 18.00 alle 19.45 visite guidate sulle Mura di Pisa con salita da Torre di Legno e discesa in piazza delle Gondole: i “Balestrieri di Porta San Marco”, vestiti in costumi d’epoca, accompagneranno i visitatori nel racconto di quei giorni, basandosi sul libro “Onore e Gloria” dello storico pisano Mario Chiaverini.

Info e prenotazioni Biglietti a 3 euro (più 1,50 euro di prevendita), gratuito per bambini sotto gli 8 anni e per accompagnatori di disabili. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, sul sul sito di Coopculture al link http://bit.ly/BigliettiMura oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura.

Per tutto luglio e agosto le Mura di Pisa sono aperte dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 20 (ultimo accesso alle 19.30) e tutti i venerdì sera alle 21 e 21.30 visite guidate in notturna. Per maggiori informazioni su tutte le attività estive: www.muradipisa.it

CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l'associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell'architettura militare dell'epoca, un segno della grandezza della Repubblica Pisana e oggi un punto di vista privilegiato da cui ammirare la città.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa