Nuova vita per l'ex Cinema Lux a Castelfranco

Il progetto “Nuovo Cinema Castelfranco” riaccende uno dei “luoghi del cuore” di Castelfranco di Sotto, l’ex Cinema Lux, chiuso da quasi 20 anni, e riapre il suo giardino per ospitare spettacoli teatrali, cinema all’aperto, musica e intrattenimento per bambini.

La struttura, ormai in disuso da tempo, cambia forma. Un tempo trasmetteva i grandi classici del cinema italiano, da De Sica a Fellini, poi ha cambiato 'messaggio' e ha iniziato proiezioni a luci rosse. Dopo venti anni si modifica di nuovo e diventa uno spazio per tutti e tutte, con un occhio particolare per bambini e bambine.

Una nuova vita, dunque, per lo stabile di via Magenta.