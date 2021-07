Centisti del Cattaneo, ben 28 studenti modello chiudono l'anno in bellezza

Sono 28 i ragazzi che nell'anno scolastico 2020/21 hanno terminato con il massimo dei voti il ciclo di studi dell'istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato. Di questi, in cinque hanno conseguito anche la lode. Un ottimo risultato per la scuola di via Catena che coglie l'occasione per complimentarsi con questi ragazzi e ringraziarli per il proprio impegno.

Questo l'elenco completo comprensivo delle classi di appartenenza: Giulia Abbruscato, Francesco Spadoni e Matteo Martinelli (5BA), Rachele Barzacchini (5BT), Alessia e Ilaria Hoxha, Elisa Inghisciano, Matilde Beconcini (5CA), Elena Bracci, Noemi Coltelli, Lorenzo Salvadori e Iacopo Caciagli (5AA), Giada Cascone e Gabriele Petrolini (5CA), Francesca Cei, Virginia Donati, Giulia Mazzei, Anita Paperini e Sara Della Maggiore (5AR), Elisa Morena, Andrea Lepri e Alice Corigliano (5BT), Lara Delle Piagge e Stefania Izzo (5AT), Matteo Gagliano (5AC), Mirco Pieragnoli (5SER), Leonardo Taddei e Christian Trassinelli (5BC).

Nel dettaglio, i centisti con lode sono Iacopo Caciagli, Giada Cascone, Alessia Hohxa, Elisa Inghisciano e Gabriele Petrolini. Le ragazze centiste in tutto sono 18. La suddivisione geografica 14 centisti residenti a San Miniato, sei a Santa Croce sull'Arno, quattro a Castelfranco Di Sotto, due a Fucecchio, uno a Montopoli in Val d'Arno e uno a Montaione.

Fonte: It Cattaneo di San Miniato