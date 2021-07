Maturità, complimenti ai 9 centisti del Fermi-Da Vinci

Da poche settimane sono finiti gli esami di maturità per le scuole toscane. L'esame si è concluso anche per le classi dell'istituto Fermi-Da Vinci di via Bonistallo, diretto dal preside Gaetano Flaviano.

Diamo spazio ai migliori risultati giunti dopo il 'maxi orale' di un'ora. Sette centisti su nove sono giovani ragazze.

Congratulazioni anche a tutti coloro che hanno conseguito voti altrettanto eccellenti e a chi è riuscito a concludere questo ciclo di studi, in previsione del mondo del lavoro o dell'università. Buone vacanze

Centisti Fermi-Da Vinci 2021: l'elenco

5A SETTORE ECONOMIA FINANZA E MARKETING

Noemi Galise

5B SETTORE ECONOMIA FINANZA E MARKETING

Desirée Giulivo

5CT TURISMO

Gaia Becagli

5E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Gioia Borracchini

5D SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Marco Agatensi

Nicolò Giuntini

Sofia Cutrino

5O SERVIZI SOCIO SANITARI ODONTOTECNICO DA VINCI

Giulia Barreca

5A TURISMO

Letizia Staglianò

Elia Billero