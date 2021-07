Per il montaggio di un cordonato è prevista la chiusura al transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia della S.P. n°11 “Pisana per Fucecchio” dal km 3+660 al km 4+260 circa, nei Comuni di Empoli e Cerreto Guidi, dalle ore 21.00 del giorno 05/07/2021 alle ore 06.00 del giorno 06/07/2021.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa