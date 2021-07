Cinque nuove colonnine per la ricarica di veicoli elettrici a Calenzano. Sono state inaugurate questa mattina dal Comune e da Estra e saranno gratuite per i primi sei mesi.

Al taglio del nastro in piazza Gramsci, nei pressi del palazzo comunale, erano presenti il Sindaco Riccardo Prestini, del presidente di Estra e Estra Clima Francesco Macrì e il direttore generale di Estra Paolo Abati.

L’installazione delle colonnine rientra nel contratto di gestione, sottoscritto dal Comune con Estra Clima e Estracom, per la gestione dell’illuminazione pubblica, nel quale è prevista anche la sostituzione delle lampade dei lampioni con i LED e nuove telecamere per la videosorveglianza.

“La mobilità elettrica è sempre più estesa e sarà il futuro delle nostre città – ha commentato il Sindaco Riccardo Prestini -. Per questo abbiamo inserito cinque nuove colonnine nel contratto di gestione dell’illuminazione pubblica, per offrire un servizio in più ai cittadini che hanno scelto e sceglieranno questa fonte energetica per i propri mezzi a motore. È un ulteriore, piccolo ma concreto, passo di Calenzano in direzione di uno sviluppo sostenibile e del contrasto ai cambiamenti climatici”.

"Estra ha fatto da tempo una scelta precisa puntando su mobilità elettrica e sostenibile – ha dichiarato Francesco Macrì Presidente di Estra Clima-. Per questo mette in atto tutte le politiche necessarie, a cominciare dalle infrastrutture indispensabili per poter ricaricare le auto. In questo caso si tratta poi di infrastrutture intelligenti. Lavorare con il Comune, come in questo caso, in modo integrato rappresenta un valore aggiunto perché possiamo operare su più fronti puntando a un obiettivo unico e comune, la sostenibilità del pianeta".

Le cinque colonnine di Estra presenti a Calenzano sono attive 24 ore su 24 e sono dotate di due prese di tipo 2 a 22 kW (ricarica accelerata). Per usufruire del servizio non è necessario essere clienti Estra e per 6 mesi a partire da oggi 2 luglio il “pieno” sarà gratuito. Con quelle di Calenzano sono adesso 23 le colonnine che Estra ha installato in Toscana.

Come funziona il servizio

La stazione di ricarica è attiva 24 ore su 24 ed è dotata di 2 prese di tipo 2 a 22 kW (ricarica accelerata ). Al massimo della potenza erogabile i tempi di ricarica si attestano a circa 2 ore e 30’, prendendo a modello una automobile elettrica di largo consumo con batteria da 40 kW quasi interamente scarica.

Ricaricare un veicolo è molto semplice: per fare il “pieno” sono infatti sufficienti una carta di credito e un tocco sul display del proprio smartphone; un sistema di ricarica veloce ed innovativo, reso possibile da Estra attraverso la app dedicata “Estra ricarica”, disponibile per IOS e Android.

Per attivare e gestire ricarica e pagamento con il telefonino, è sufficiente scaricare la App “Estra ricarica”, anche collegandosi alla rete della colonnina, dotata di un hot spot wi-fi, e registrarsi.

Diverse le funzioni della app, che permette anche di visualizzare tutte le stazioni su una mappa interattiva. Per usufruire del servizio non è necessario essere clienti Estra.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa