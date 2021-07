Il cantautore Empolese Danu a #LiberiTuttiLive

DANU è un ragazzo di 26 anni, nato ad Empoli e che vive a Castelfiorentino.

Si definisce un artista un po’ atipico, poichè al contrario di molti suoi coetanei cantautori è entrato nel mondo della musica come semplice "ascoltatore". Dai 16 ai 19 anni si diverte a fare cover di canzoni con un suo amico, strimpellando qualche accordo ma niente di più. Tre anni fa si trasferisce a Milano ed inizia a studiare Ingegneria del Suono al Sae Institute. Complice una delusione d’amore e la solitudine in cui si ritrova in seguito al suo trasferimento milanese sente il bisogno di sfogarsi scrivendo canzoni. Comincia così il suo percorso cantautorale e il 10 Aprile 2020 in collaborazione con un producer siciliano (Ruhde), pubblica il suo primo singolo "Vieni Fuori Con Me".

DANU è un amante del pop americano vintage, synthwave, in particolare dei “LANY”, ed è proprio grazie a questa sua passione che ha sentito il bisogno di dare a questo genere un tocco “indie italiano”.

“Deliveroo” è un brano indie-pop con atmosfere sognanti e toni nostalgici scritto da DANU nel periodo del lockdown recentemente vissuto. Infatti il singolo fa riferimento ad una ipotetica relazione sentimentale che ha subito una brusca interruzione proprio a causa della pandemia. L’artista cerca di esprimere le difficoltà vissute dai giovani in questo periodo, i quali si sono sentiti privati di attimi che non torneranno più.

A proposito del brano, l’artista racconta:

“Essere giovani oggi non è facile, non che lo sia mai stato, il Lockdown ci ha indeboliti. Ci siamo sentiti persi tra tanti bassi e pochi alti, ha rovinato relazioni, ci siamo guardati dentro e abbiamo capito cosa conta davvero: vivere al massimo. Usciamo, stiamo con gli amici, prendiamoci per mano e aiutiamoci ad uscire dai momenti bui, aspettiamoci come quando deve arrivare il Deliveroo. Adesso che è già Giugno buttiamoci nel mare, riprendiamo la nostra vita”