Il Maggio Musicale Fiorentino fa tappa a Fucecchio

Anche quest'anno, grazie ai contributi della Città Metropolitana di Firenze, il Maggio Musicale Fiorentino si sposta in provincia arrivando anche a Fucecchio, con due appuntamenti in programma martedì 13 e venerdì 16 luglio presso il chiostro del Convento della Vergine, in piazza La Vergine. Si tratta di due serate in cui musica e teatro saranno protagonisti di spettacoli rivolti a grandi e piccoli. Si partirà martedì 13 luglio con Dante Lirico Game, spettacolo teatrale e lirico per famiglie, adatto anche ai bambini, promosso in occasione del 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri.

Venerdì 16, invece, sarà la volta di Arie d'opera, concerto dei cantanti dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21 e saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili ma con prenotazione obbligatoria al numero 0571 20349.

"Anche quest'anno - commenta l'assessore alla cultura Daniele Cei - il nostro comune è lieto di accogliere due concerti del Maggio Musicale Fiorentino. Abbiamo preferito l'opera perché storicamente molto apprezzata dalla cittadinanza. In questa estate in cui c'è voglia di tornare a vivere la città, stiamo rispondendo con un'offerta culturale ricca e variegata, che spazia dal teatro, al cinema, alla musica di qualità".

Gli eventi si svolgeranno con la collaborazione della Contrada Porta Raimonda, la quale garantirà gli aspetti logistici e tecnici dell'accoglienza ed organizzerà un aperitivo di benvenuto (per informazioni in merito è possibile contattare la referente Lara al numero 349 5879153).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa