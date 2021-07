Incendi a Empoli, brucia un capanno e un terreno a Avane

Nel pomeriggio di oggi il territorio empolese è stato interessato da due incendi distinti. Il primo, intorno alle 15.30 in via del Fondaccio, ha coinvolto un capanno che dopo l'incendio, risolto con l'intervento dei vigili del fuoco di Empoli, è andato completamente distrutto. La struttura come si apprende è stata l'unica area ad essere coinvolta dalle fiamme: salvo il terreno circostante.

Il secondo incendio si è verificato ad Avane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze Ovest e la Vab, Vigilianza Antincendi Boschivi. L'incendio, che è divampato intorno alle 17, si sarebbe espanso coinvolgendo una porzione di terreno. Presenti anche il vicesindaco di Empoli Fabio Barsottini e l'assessore all'ambiente Massimo Marconcini. "Le cause non sono ancora certe - commenta su facebook Barsottini ad incendio risolto - ma il peggio è passato grazie all’intervento della Vab e dei Vigili del Fuoco. Un ringraziamento anche ai cittadini che hanno segnalato l’incendio".

Oggi la Toscana è stata inoltre interessata da altri due incendi che hanno richiesto l'intervento degli elicotteri. Sulle colline di Porto Santo Stefano un ettaro di bosco è andato in fumo mentre a Calci, in località Crespignano, due ettari sono stati coinvolti dalle fiamme.