Un 86enne è morto dopo essere stato trasferito in ospedale in seguito a un incidente stradale a Empoli. Il fatto è accaduto stamani alle 9.30, di fronte al negozio di giocattoli di via Renato Fucini, in zona ponte sull'Orme.

Subito la situazione è apparsa grave, sul posto due ambulanze. L'anziano è stato trasferito in codice rosso all'ospedale, dove poi è deceduto.

La polizia municipale dell'Empolese Valdelsa ha effettuato i rilievi.