A Lastra a Signa causa cedimento della fognatura, via Calcinaia nei pressi dell’incrocio con via Traccoleria (che rimane aperta e quindi percorribile) per un tratto di 50 metri, è chiusa da questa mattina fino al termine dei lavori.

I lavori, portati avanti da Publiacqua, partiranno da subito e serviranno a sostituire il tratto di fognatura interessato dal cedimento.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa