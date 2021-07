Mobility manager, software dalla MetroCittà per i piani di spostamento casa-lavoro

Con il decreto legge 'Rilancio' del 2020 è stato ampliato l'obbligo di presenza del Mobility manager sia presso le aziende con più di 100 dipendenti, sia presso gli Istituti scolastici superiori, con il compito di mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto pubblico locale, promuovere le iniziative di mobilità di area, monitorare gli effetti delle misure adottate e coordinare i Piani di spostamento casa lavoro.

La Città metropolitana di Firenze, che ritiene importante diffondere la cultura e la pratica del Mobility management, come strumento per migliorare la mobilità secondo gli obiettivi del Pums-Piano urbano di mobilità sostenibile metropolitano recentemente approvato, ha deciso, in via sperimentale, di supportare le aziende del territorio fornendo un software per la redazione dei piani di spostamento casa lavoro.

"Mettiamo a disposizione 50 licenze suddivise in otto macroaree di assegnazione e, al momento, altre 2 per gli istituti superiori - spiega il Sindaco Dario Nardella - La mobilità sostenibile è un obiettivo che stiamo cercando di conseguire con determinazione sia attraverso la creazione e il rinnovamento di infrastrutture e l'acquisto e l'incremento di mezzi a bassa emissione fino a zero, che con il sostegno all'organizzazione degli spostamenti dei lavoratori e degli studenti, individuando gli assi principali di movimento".

La possibilità di chiedere l'applicativo resterà aperta fino al 30 settembre 2021 o fino al raggiungimento del numero massimo di licenze assegnabili.

La Città Metropolitana di Firenze metterà a disposizione delle aziende la licenza, a titolo completamente gratuito per la durata di 12 mesi, di un applicativo informatico denominato "Mobility Manager" sviluppato dalla società Movesion per mezzo del quale le aziende potranno supportare le attività del Mobility Manager e approntare i propri piani di spostamento casa lavoro.

Gratuitamente la Società assisterà le aziende per il corretto utilizzo dell'applicativo, la manutenzione e aggiornamento, per la durata, della licenza d'uso e provvederà all'addestramento per l'uso dell'applicativo mediante formazione frontale o da remoto alla fornitura di materiale informativo e manuale d'uso, alla messa in servizio dello stesso, al caricamento di alcuni dati e la messa a punto dei questionari per i dipendenti.

L'applicativo risiederà sui server messi a disposizione dal fornitore e sarà accessibile via web, pertanto non è richiesta alcuna operazione di installazione sulle strutture informatiche aziendali.

Tutti i dati caricati sull'applicativo resteranno di esclusiva proprietà dell'azienda beneficiaria e saranno trattati nel completo rispetto delle vigenti normative sulla riservatezza e sulla sicurezza dei dati. L'azienda beneficiaria ne potrà disporre a sua discrezione.

Le aziende, per poter diventare beneficiarie delle licenza, dovranno possedere i seguenti requisiti:

avere sede o un'unità operativa nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Firenze; almeno 50 dipendenti presenti nell'ambito territoriale della Città Metropolitana, con contratto a tempo indeterminato o determinato ovvero equiparato a lavoro dipendente; Durc regolare alla data di presentazione della domanda di adesione; aver nominato il Mobilty Manager aziendale o impegnarsi a nominarlo entro 15 giorni dall'assegnazione della licenza.

Le aziende beneficiarie dovranno impegnarsi a collaborare con la Città Metropolitana per il monitoraggio delle azioni svolte e l'analisi dei risultati ottenuti con le misure adottate.

Qui l'avviso, il modello di domanda e dichiarazione, a Bozza del contratto di licenza

