Morta investita da un monopattino a Parigi, lutto cittadino a Capalbio

Domani, sabato 3 luglio, abbiamo proclamato il lutto cittadino per la morte della nostra concittadina Miriam Segato. Bandiera a mezz’asta sul Municipio e chiusura delle attività, aperte nelle adiacenze della chiesa di Borgo Carige, dalle ore 11.30 e per tutta la durata della cerimonia.

Miriam Segato, 32 anni, di Capalbio, morta il 19 giugno scorso dopo essere stata travolta da un monopattino a Parigi, città dove viveva e lavorava.

“Tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia Segato per la terribile tragedia che l’ha colpita – dichiara il vicesindaco Giuseppe Ranieri –, in cui al dolore della perdita si aggiunge anche lo stupore per quanto accaduto. È con grande cordoglio e partecipazione che l’amministrazione comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino e di partecipare alle esequie e confidiamo nel fatto che la giustizia francese possa fare il suo corso, anche se nulla allevierà il dolore dei familiari. Chiediamo a tutti la massima collaborazione in segno di rispetto e per dare prova, ancora una volta, dell’unità della nostra comunità”.