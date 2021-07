Un aiuto concreto per gli utenti non autosufficienti che si devono recare all’ospedale di Siena per visite, esami o prestazioni specialistiche in ambulatorio. Questo il significato dell’attivazione del nuovo servizio di noleggio gratuito di carrozzine all’ingresso del policlinico Santa Maria alle Scotte. Si tratta di 10 carrozzine normali e tre carrozzine elettriche motorizzate (di prossima attivazione), donate da una famiglia statunitense (che vuole rimanere anonima), molto legata al territorio senese e che ha voluto compiere un gesto filantropico nei confronti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Il servizio è stato presentato insieme al direttore generale, professor Antonio Barretta, il direttore amministrativo, dottoressa Maria Silvia Mancini e il direttore del Dipartimento Salute Mentale e Organi di Senso, il professor Andrea Fagiolini.

«Un gesto tanto nobile quanto bello e gradito». Con queste parole di ringraziamento il direttore generale dell'Aou Senese, Antonio Barretta, ha commentato la donazione delle carrozzine. «Ogni sostegno alla nostra attività è importante e prezioso e questo in maniera speciale - prosegue Barretta -: perché aiuta in maniera pratica e sostanziale gli utenti più fragili del nostro ospedale, cioé quelli che hanno necessità di accompagnamento a causa di difficoltà nei movimenti».

«Si tratta di un bel gesto da parte di questa famiglia americana, arrivata qui in vacanza e poi trattenutasi per più tempo – racconta il professor Andrea Fagiolini -. È stato il loro modo per dire grazie alla comunità senese per l’accoglienza ricevuta. Una donazione doppiamente bella, anche perché si è tradotta in uno strumento di grande utilità per i nostri pazienti».

Il servizio è attivo dalle ore 7.30 alle ore 18. Le carrozzine sono situate nel tunnel d’ingresso dell’ospedale e per accedere al servizio è necessario richiedere il gettone per l’utilizzo, che viene rilasciato dalla portineria centrale previa consegna di documento d'identità da parte del richiedente. Insieme al gettone la portineria consegna anche un panno disinfettante usa e getta, così che l'utente che ritira la carrozzina possa provvedere alla sua ulteriore sanificazione. Alla restituzione del gettone potrà essere riconsegnato il documento. Per quanto riguarda le carrozzine elettriche, saranno allestite prossimamente in tre postazioni ad hoc, due nel tunnel di ingresso ed una al pronto soccorso e saranno utilizzabili con l’ausilio del volontariato.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa