Notte Europea dei Musei, apertura straordinaria del Museo Marino Marini di Firenze

In occasione della XVII edizione della Notte Europea dei Musei, prevista per domani, sabato 3 luglio 2021, il Museo Marino Marini promuove un’apertura straordinaria dalle 21 a mezzanotte (ultimo ingresso alle ore 23.30) al costo simbolico di 1 euro.

L’iniziativa - organizzata dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM - costituisce occasione per visitare, in orario serale, la meravigliosa collezione di uno dei più grandi scultori italiani, quale Marino Marini, in una modalità del tutto inedita ed originale.

In linea con il programma metaluce, ideato per il Museo Marini da Mario Nanni, in qualità di Visiting Director 2021, i visitatori potranno ammirare le sculture del grande Maestro avvolte nel buio ed illuminate dalla sola luce di torce – dotate dal Museo – scoprendone ogni particolare in modo unico e suggestivo.

Una vera e propria “notte al Museo” in cui, adulti e bambini, avranno l’occasione di conoscere i capolavori di Marino Marini attraverso una nuova luce, quella delle opere stesse, cogliendo dettagli inediti e costruendo il proprio percorso di visita.

Nello stesso fine settimana, domenica 4 giugno 2021, il Museo Marino Marini ospiterà l’ultimo appuntamento di BAMMM! Books(&)Arts, prima della pausa estiva: la mostra mercato di libri d’arte e d’artista e vinili rari e d’epoca, realizzata in collaborazione con la casa editrice Centro Di, alla maniera dei bouquinistes parigini. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, riprenderà domenica 5 settembre per proseguire, come di consueto, ogni prima domenica del mese.

In occasione della Notte Europea dei Musei, sarà possibile visitare il Museo dalle 21.00 alle 24.00 (ultimo ingresso ore 23.30) al costo simbolico di 1€. Non è necessaria la prenotazione e i biglietti possono essere acquistati la sera stessa direttamente in loco.

Rimane invariato, anche per sabato 3 luglio, l’orario comune di visita dalle 10.00 alle 19.00.

Fonte: Ufficio Stampa