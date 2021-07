Santini Academy e Polimoda a Pitti 2021: un connubio di creatività e talenti

Dopo due edizioni svolte esclusivamente online a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, Pitti Uomo riparte - prima fiera in Italia a svolgersi in presenza - con un protocollo dettagliato di sicurezza e un format ridimensionato rispetto al solito.

La manifestazione è partita il 29 giugno con due anteprime: una presso piazza Santa Maria Novella con Art Thou la sfilata di fine anno accademico di Polimoda e l’altra"B-Iconic", la Fashion Night di Laba sulle terrazze del B-Roof, il ristorante panoramico del Grand Hotel Baglioni.

Ad entrambi gli eventi era presente anche Santini Academy Hair & Beauty di Empoli che, con i propri allievi dei corsi per parrucchieri ed estetiste coordinati dai docenti, ha curato le acconciature e il make-up di 140 modelle e modelli.

Art Thou Final Graduation Show di Polimoda è un inno al talento e alla diversità.

È stato concepito per essere più di una sfilata, diventando installazione per la città con le opere dell’artista britannico Rob Mulholland.

Un microcosmo aperto a tutti, luogo di incontro che celebra il potere della condivisione e sottolinea il messaggio che l’intera iniziativa promuove: non esistono confini nella diversità. Un movimento culturale che fonde arte, architettura, musica e natura, approdando alla tradizione artigianale che caratterizza il territorio fiorentino.

Con Art Thou Polimoda ha celebrato i suoi 35 anni di attività, così come l’Accademia Santini i suoi 30 anni dalla fondazione.

Continua, dunque, la collaborazione tra le due Accademie. Un connubio di arte, creatività e talenti, che ogni anno si ripropone, consolidando la collaborazione tra le due realtà artistiche di alto livello, con l’obiettivo di mettere alla prova gli studenti con i ritmi frenetici dei backstage di una sfilata.

Una delle tante opportunità offerte dalla Santini Academy che ha a cuore il talento dei propri studenti, la loro crescita professionale, permettendo loro di applicare sul campo le conoscenze apprese in aula.

La scuola di Empoli, infatti, prepara al meglio gli allievi a sviluppare le proprie potenzialità professionali, il proprio estro, affinare i propri saperi e ad avere tutti gli strumenti indispensabili per essere futuri professionisti non solo in salone o nei centri estetici, ma anche nel mondo della moda in sfilate, eventi e shooting.

Un’occasione importante per gli studenti dell’Accademia Santini di interfacciarsi con gli allievi di Polimoda, futuri professionisti del settore fashion, con cui si confronteranno nel loro cammino lavorativo.

Grazie a questa esperienza i ragazzi e le ragazze della Santini Academy hanno potuto toccare con mano l’organizzazione di una sfilata e la possibilità di mettersi a disposizione degli stilisti con le loro conoscenze e creatività e con l’ausilio dei prodotti dei partner: Davines per il settore hair per styling e finishing e Comfortzone per la beauty routine.

Dopo mesi di distanza e chiusura un messaggio di speranza e positività, un risveglio che vuole incoraggiare tutti a tornare ad una “normalità” ormai persa da troppo tempo.

