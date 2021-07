Primo raduno con Team Giacomelli nell'Empolese Valdelsa

Lo storico team automobilistico empolese, che è affiliato alla Uisp Empoli Valdelsa, organizza quattro eventi per gli appassionati delle quattro ruote. Un programma importante che testimonia la voglia e la passione che da sempre contraddistinguono l’attività della società sportiva nata nel 1963 e capace negli anni di organizzare numerosi trofei e raduni. Le manifestazioni prevedono una sfilata di auto d’epoca sulle strade del territorio e culmineranno con un pranzo. Il primo appuntamento è per domenica mattina 4 luglio con partenza da Montaione e raduno in via di Pozzolo.

«Un ringraziamento particolare – afferma il presidente Sergio Giacomelli – va alle istituzioni locali con cui collaboriamo per lo svolgimento delle quattro manifestazioni, alla Uisp a cui siamo affiliati e che ci affianca nell’organizzazione, allo sponsor Macota che da tanti anni ormai ci supporta nei nostri Eventi. Ma soprattutto ai tanti appassionati che numerosi rispondono sempre e partecipano ai nostri raduni, specialmente in un momento come questo con l’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e che viviamo ancora».

Un momento che rende ancora più preziosi gli sforzi di chi si impegna per affermare i valori dello sport. «È un vero piacere per noi essere dalla parte di chi coltiva le proprie passioni - dichiara la presidente Uisp Empoli Valdelsa, Arianna Poggi - e indubbiamente nel Team Giacomelli se ne trovano tante. Lo stare insieme, la socialità e il condividere momenti insieme ci è mancato in questo anno e mezzo ed è quindi ancora più importante ripartire per non disperdere tutta questa energia positiva. La manifestazione raduna appassionati e curiosi e per fortuna ritorna nell’empolese in quattro tappe. Il patrocinio della Uisp non poteva mancare visto che l’associazione ha da sempre l’obiettivo di fare sul territorio promozione sociale e aggregazione soprattutto con le società proprie affiliate».

Il programma del Team Giacomelli andrà avanti con altri tre appuntamenti organizzati nel circondario Empolese Valdelsa. Dopo questa domenica si tornerà a far sfilare le auto d’epoca domenica 25 luglio a Empoli, con partenza dal circolo Arci di Avane. Il 5 settembre, invece, si partirà da Cerreto Guidi e infine il 26 settembre da Vinci.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa