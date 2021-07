Pro Loco Capraia e Limite al rinnovo del Consiglio: Edoardo Antonini eletto presidente

Dopo l'Assemblea dei soci del 21 giugno scorso, chiamata a eleggere da statuto il nuovo Consiglio direttivo, per un massimo di nove membri, la prima riunione dei consiglieri ha portato all'elezione all'unanimità delle nuove cariche, a partire da quella del presidente.

A succedere ad Alessandro Alderighi, ex sindaco di Capraia e Limite dal 1995 al 2004 e presidente della Pro Loco dal 2005 ad oggi, è Edoardo Antonini, 31 anni, laureato in Storia, scrittore e giornalista appassionato di storia e tradizioni locali, dal 2014 al 2019 addetto stampa del Comune di Capraia e Limite ed attualmente dipendente del Comune di Cerreto Guidi.

Alla vicepresidenza è stata designata Domitilla Bambi, 29 anni, laureata in Diritto d'impresa e Pubblica Amministrazione, impiegata nell'amministrazione della ditta di famiglia, insegnante di tennis, consigliera comunale a Capraia e Limite nella consiliatura 2014-2019 e impegnata da anni nella comunità, in particolare nell'organizzazione del Palio dei Rioni di Capraia Fiorentina.

Per l'altra carica prevista, vale a dire segretario-tesoriere, il Consiglio ha eletto Marzia Cecchi, 36 anni, impiegata, ex assessora del Comune di Capraia e Limite dal 2009 al 2019 con, tra le altre, la delega al Turismo, attaccata al territorio e da sempre impegnata nell'organizzazione degli eventi della comunità.

Gli altri membri del Consiglio, rappresentativi delle varie associazioni di Capraia e Limite, sono Monica Monducci (associazione "Capraia in Festa") Bruno Scardigli (Gruppo Fotografico Limite),Roberto Mazzantini (associazione "Castra, Civico 50" che si occupa, tra le altre cose, dell'organizzazione dell'annuale Palio dei Carretti di Castra), Francesco Toscani (Canottieri Limite, da decenni impegnato nell'organizzazione del Palio con la Montata limitese), Lorenzo Giunti (giovane che da tempo si occupa del torneo "Rionando" di Limite), Antonio Borgioli (già componente del Consiglio della Pro Loco negli anni passati, da molto tempo inserito a pieno nella vita della comunità e impegnato nella sua promozione turistica).

All'unanimità, il Consiglio ha poi nominato Alessandro Alderighi presidente onorario dell'associazione.

"Sono sinceramente felice di questa opportunità di mettermi alla prova, alla guida della Pro Loco, per contribuire, assieme a tutto il Consiglio, in collaborazione con le associazioni e il Comune, alla promozione culturale e turistica di Capraia e Limite e all'organizzazione degli eventi e dei Palii che caratterizzano la nostra comunità. Sarà un compito difficile, perché succedere ad un grande presidente come Alessandro Alderighi, che resta nell'associazione come presidente onorario, non è semplice, ma metterò tutto l'impegno necessario e richiesto, viste anche la passione e l'amore che ho da sempre per la storia e le radici del nostro paese" commenta il neo presidente Edoardo Antonini.

"Ringrazio di cuore tutti i membri del Consiglio direttivo per la fiducia che mi hanno espresso indicandomi come presidente e ringrazio Domitilla e Marzia per aver accettato l'incarico, rispettivamente, di vicepresidente e segretaria-tesoriera. Mi fa piacere essere affiancato nel lavoro da persone di grande valore e, in ruoli cardine, da due giovani donne molto capaci che sapranno portare un valore aggiunto nella gestione".

Fonte: Ufficio Stampa