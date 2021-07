Rissa a Marina di Pietrasanta, denunce e daspo urbano per 6 ragazzi

I sei presunti partecipanti alla rissa, avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi a Marina di Pietrasanta, sono stati denunciati. Si tratta di sei ragazzi, tutti 18enni tranne un 17enne, residenti in Versilia, alcuni dei quali già noti alle forze dell'ordine.

I reati contestati sono lesioni e rissa. Avvenuta nei pressi del pontile, sarebbero tre i giovani turisti rimasti feriti con lesioni giudicate guaribili in 7, 8 e 15 giorni. Tramite le immagini di alcune telecamere della videosorveglianza e varie testimonianze i sei giovani sono stati identificati dai carabinieri della stazione di Marina di Pietrasanta. Dalle ricostruzioni dei militari, i tre giovani feriti sarebbero stati aggrediti per futili motivi. I tre sono stati aggrediti a calci e pugni, come continua la ricostruzione della vicenda, e a uno di loro sarebbe anche stata rotta una bottiglia di vetro in testa.

Nei confronti dei sei ragazzi denunciati il questore di Lucca ha emesso, accogliendo la proposta avanzata dai carabinieri, il Daspo urbano. Gli stessi carabinieri hanno notificato i provvedimenti ai destinatari. Per un anno i sei giovani non potranno accedere ad un pubblico esercizio presente nei pressi del pontile di Marina di Pietrasanta e non potranno nemmeno stazionare nelle sue immediate vicinanze.

Il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti ha ringraziato i carabineri "per la rapidità con cui sono arrivati ad una svolta delle indagini".