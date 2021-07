Tagli di alberi senza nidi, abbattimento per 24 piante a Empoli

Sono terminati i controlli sugli alberi da rimuovere in tre aree cittadine (Piazza Don Minzoni, Piazza Matteotti e Viale IV Novembre) in merito alla presenza di nidificazioni sulle piante. Le verifiche sono state effettuate da Luigi Malfatti, ornitologo e supervisore dell'attività del Ce.T.R.A.S, Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica.

È emerso che su 24 delle 33 piante di cui è prevista la sostituzione non ci sono nidi. Per questi 24 alberi, risultati dopo l’intervento dell’agronomo Giovanni Morelli, in situazioni di pericolo e a rischio per l’incolumità pubblica, è previsto l’inizio dell’intervento di abbattimento da lunedì prossimo 5 luglio.

Nell’arco di una settimana la ditta incaricata interverrà prima su 4 alberi in piazza Don Minzoni, 3 in piazza Matteotti e poi 17 su Viale 4 Novembre.

Gli altri 9, dove è stata riscontrata la presenza di nidificazioni, la rimozione sarà posticipata alle prossime settimane, in data ancora da stabilire, sicuramente in un periodo in cui non ci sarà la possibilità di riscontrare la presenza di piccoli volatili nei nidi.

Gli interventi non necessitano di particolari modifiche alla viabilità se non di temporanei restringimenti di carreggiata vicino agli alberi e di divieti di sosta nei parcheggi che saranno segnalati con almeno due giorni di anticipo.

"L’intervento rientra nel percorso avviato dall’amministrazione comunale che si prefigge l’obiettivo di messa in sicurezza degli alberi e di contemporanea ricostituzione del patrimonio arboreo rimosso – ha spiegato l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini –. Al momento si interviene solo sugli alberi privi di nidificazioni grazie al controllo effettuato dall’esperto ornitologo".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa