Torna a Montespertoli 'Estate in Cantina'

Dopo il successo dell'iniziativa nello scorso anno il Comune di Montespertoli annuncia il ritorno dell’appuntamento “ESTATE IN CANTINA” per valorizzare una delle più belle località toscane immerse nel verde .

Lo scopo del progetto è quello di valorizzare i produttori del territorio che partecipano aprendo le porte delle loro aziende e delle cantine per far scoprire i sapori della tradizione, per condividere la ricchezza culturale, le eccellenze enogastronomiche e la “passione” del vino.

La manifestazione, che si svolgerà dal 7 luglio al 29 agosto, prevede la presenza in Piazza del Popolo delle aziende vitivinicole che faranno degustare il proprio “nettare” ogni mercoledì a partire dalle 18 alle 21 e l’apertura delle cantine nei weekend durante i quali si potrà partecipare a degustazioni, visite guidate e molto di più.

Territorio, bellezza e produzioni di qualità saranno il biglietto da visita dell’estate di Montespertoli che cercherà ancora una volta di avvicinare produttori e consumatori offrendo un’esperienza autentica ed unica ad un prezzo basso e accessibile a tutti.

Il programma delle degustazioni dei mercoledì in Piazza del Popolo prevede:

7 luglio - Fattoria di Trecento – Fattoria La Leccia

14 luglio - Casa di Monte - Tenuta Moriano

21 luglio - Fattorie Parri – Agriturismo Montalbino

28 luglio - Azienda Agricola Ammirabile – Tenuta Maiano

18 agosto - Tenuta di Morzano

25 agosto - Azienda Agricola La Ripa Verde

E per continuare il viaggio nella degustazione dei vini, il programma del finesettimana prevede l'apertura delle aziende agricole:

10-11 luglio - Fattoria La Leccia – Castello di Sonnino

17-18 luglio - Casa di Monte

24-25 luglio - Fattorie Parri – Agriturismo Montalbino

31 luglio – 1 agosto - Azienda Agricola Ammirabile – Azienda Agricola Valleprima

7-8 agosto - Fattoria di Polvereto – Tenuta Moriano

21-22 agosto - Tenuta di Morzano

28-29 agosto - Azienda Agricola La Ripa Verde – Azienda Agricola Marzocco

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa