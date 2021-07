Una breve ricapitolazione di Dogecoin

Dogecoin è in realtà una valuta virtuale relativamente nuova progettata dai programmatori di computer Billy Markus e James Palmer, che intendevano creare una piattaforma di pagamento come uno scherzo spensierato, prendendo in giro la natura altamente speculativa di molte altre criptovalute all'epoca. Tuttavia, nonostante la sua natura un po' esagerata, alcuni ritengono che sia una valida opportunità di investimento a lungo termine.

La Fondazione Dogecoin è stata lanciata nel 2021. È governata da un consiglio di amministrazione composto da due persone: Charlie Lee e Jake Cordell. Tra i suoi obiettivi ci sono "favorire la crescita e accelerare lo sviluppo nell'area di Dogecoin, utilizzando strategie creative" e "fornire l'accesso a un mining affidabile e sicuro di Dogecoin".

Al momento della stesura di questo documento, Dogecoin ha visto una crescita significativa. La sua capitalizzazione di mercato è da due a cinque volte maggiore di quella della maggior parte delle altre monete, che in genere hanno una capitalizzazione di mercato inferiore a un dollaro. Grazie ai suoi aspetti unici ed entusiasmanti, insieme al fatto che è nuovo di zecca, dogecoin è diventato una nicchia in rapida crescita nel mercato degli investimenti.

Molti investitori sono attratti dalla sua elevata capitalizzazione di mercato e vogliono entrare in azione mentre è ancora relativamente giovane sul mercato. Per ottenere maggiori profitti con dogecoin, devi capire come funziona il mercato e di cosa si tratta. Questo articolo ti fornirà le informazioni di cui hai bisogno per avere successo con questa particolare forma di scambio di criptovaluta.

Dogecoin è iniziato come uno stupido scherzo su un forum per il sito web 4chan. A causa della sua popolarità, lo scherzo è stato ripreso da altri ed è stato ampliato in una vera criptovaluta, con il nome "Dogs" come valuta circolante.

Tuttavia, il nome è stato successivamente cambiato in "Daco", che deriva dal nome del cane originale Dokkorde. Oggi, il termine "Doco" è usato per descrivere l'intero genere del trading di criptovalute. Poiché è usato come termine generale per descrivere tutte le forme di criptovalute, dogecoin era a un certo punto la criptovaluta più popolare e redditizia in tutto il mondo.

Con un così grande successo nella sua breve storia, molte persone si sono affrettate a saltare sul carro e hanno iniziato a promuovere dogecoin come un valore più alto del dollaro.

Uno dei tanti motivi di questo clamore è che il valore di dogecoin è salito alle stelle nella prima settimana di ottobre del 2021. Il valore di dogecoin ha avuto diversi alti e bassi durante l'anno, ma non ha mai superato i cento dollari fino a questa settimana.

Quando l'hype ha iniziato a crescere, la capitalizzazione di mercato di dogecoin è aumentata notevolmente. Alcune persone hanno iniziato a confrontare dogecoin con bitcoin come alternativa alle banche centrali, che sono spesso percepite come più affidabili della valuta virtuale.

Dogecoin ha avuto una cattiva reputazione a causa della sua elevata capitalizzazione di mercato. Alcune persone credevano che ciò non fosse necessario considerando la bassa capitalizzazione di mercato di bitcoin.

Alla domanda su cosa sia dogecoin, la risposta è molto semplice. È una forma alternativa di valuta utilizzata da individui di tutto il mondo. A differenza dei bitcoin, i dogecoin non sono controllati da alcun ente o istituzione centrale.

I Dogecoin sono emessi da un minatore di Dogecoin online chiamato "zecca". Il modo in cui dogecoin conia le proprie monete è seguendo un algoritmo specifico e assicurandosi che una certa quantità di denaro venga rilasciata ogni volta. A causa di questo processo, dogecoin non conserva alcun registro delle transazioni ed è considerato da molti una valuta nuova.

COME FUNZIONA - Dogecoin utilizza la stessa tecnologia dei bitshare. Cioè, un set di Dogecoin (chiamato anche "bips") viene emesso da un blocco speciale di 500.000 DogeCoin chiamato "oken". Dopo l'emissione delle monete, tutte le transazioni vengono registrate nella blockchain di Dogecoin. Non ci sono autorità principali che controllano Dogecoin. È controllato dalla sua comunità di utenti

QUANTO VALE - Il valore del dogecoin è aumentato drasticamente negli ultimi mesi. Attualmente è valutato a circa quarantacinque centesimi di dollaro USA per Dogecoin. Questo prezzo per Dogecoin è soggetto a modifiche giornaliere a causa della fluttuazione delle condizioni di mercato.

Se vuoi fare trading nel mercato Dogecoin, ti consigliamo di valutare prima la capitalizzazione di mercato di ogni Dogecoin che desideri acquistare o vendere.

PERCHÉ È POPOLARE - La ragione più convincente dell'improvvisa popolarità di dogecoin sono gli incentivi forniti ai suoi utenti. Un incentivo molto popolare sono le commissioni di transazione per i nuovi Dogecoin coniati da Dogexiners.

Negli ultimi dodici mesi abbiamo assistito a un aumento del numero di nuovi account Dogecoin creati a un ritmo di circa il trenta percento al mese. Questi conti vengono premiati senza commissioni di transazione per i primi sei mesi di proprietà. Ciò serve a far salire il prezzo di Dogecoin fornendo contemporaneamente un afflusso costante di nuovi dogecoin nel mercato.