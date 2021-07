Una cena per piantare alberi, il quartiere di Ponzano raccoglie mille euro

Nell’ambito dell’iniziativa “Piantiamoli insieme” l’Associazione “Se Sei di Ponzano” ha organizzato una cena, venerdì 25 giugno, presso il Circolo Arci Ponzano, il cui ricavato sarà destinato per l’acquisto di alberi da piantare al parco di Ponzano.

L’evento intende valorizzare i rapporti con la comunità cittadina e il territorio.

Il ricavato della cena, insieme alle donazioni fatte da alcuni negozi del quartiere, ammonta a circa 1.000 euro, tale somma consentirà l’acquisto e la messa a dimora di circa 10 alberi.

La piantumazione verrà effettuata all’inizio dell’autunno di quest’anno. I partecipanti dell’iniziativa possono assistere alle operazioni di messa a dimora delle piante, dove alcune di esse saranno riconoscibili grazie all’affissione di una targhetta creata ad hoc con il nome del donatore.

Il fatto che i cittadini abbiano deciso di partecipare a questa iniziativa, per l’acquisto di piante da mettere in spazi pubblici, è molto importante e non scontato, che testimonia l’attaccamento al verde pubblico.

Ci fa piacere che insieme a noi fossero presenti anche l’Assessore all’ambiente Massimo Marconcini, il Presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi e il Vice Sindaco Fabio Barsottini. Li ringraziamo per la presenza: l’impegno per l’ambiente è giusto che sia un obbiettivo comune che unisce Associazioni e Istituzioni.

L’Associazione “Se Sei di Ponzano” ringrazia tutti i cittadini che hanno partecipato e permesso questa splendida iniziativa per il bene di tutti.