Bussava alle camere di albergo per allarme incendio, ma voleva derubare i turisti

Bussava alle stanze degli alberghi lanciando l'allarme incendio, ma in realtà lo stratagemma serviva a rubare nelle camere. Per questo un 26enne è stato arrestato nella mattinata di ieri dalla polizia con l'accusa di tentato furto aggravato. Da quanto appreso si sarebbe introdotto in almeno due alberghi di via Nazionale a Firenze spacciandosi per un dipendente. Sarebbe riuscito a convincere tre turiste ad abbandonare la camera facendosi lasciare le chiavi. L'uomo è riuscito a portare via un trolley e due zaini ma le tre giovani, insospettite, sono tornate indietro: dalla stanza mancavano le loro valige e la porta delle scale antincendio era aperta. Sono quindi scese in strada per rintracciare l'uomo, ma questo è riuscito a scappare. Le giovani hanno chiamato la polizia che poco dopo ha ricevuto una chiamata per un ragazzo che bussava alle porte delle camere in un albergo vicino. Il 26enne è stato quindi rintracciato e fermato nell'albergo. Si tratta di un napoletano già noto alle forze dell'ordine.