Cittadinanza a Patrick Zaki, a Cascina frena l'opposizione: il Pd risponde

A Cascina la delibera per la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, il giovane studente dell'Università di Bologna detenuto in carcere da oltre un anno, ha creato una discussione in Consiglio comunale.

Il consigliere Dario Rollo, Valori e Impegno Civico, è intervenuto esprimendo la propria posizione contraria: "La cittadinanza onoraria riconosciuta a Patrick Zaki non rappresenta solo l’ennesimo errore diplomatico commesso nel Mediterraneo dal nostro Parlamento, ma anche l’ipocrisia dell’utilizzo ad orologeria dei diritti umani da parte di alcune associazioni e partiti politici che non fanno gli interessi dell’Italia". Il consigliere avrebbe proposto altre cittadinanze onorarie da conferire. Il sindaco, Michelangelo Betti, avrebbe risposto che è una sua possibilità quella di presentare documenti a sostegno dei casi menzionati e Rollo avrebbe replicato che il primo cittadino è stato eletto "per lavorare nell'interesse della città e dei cittadini cascinesi, risolvendo loro problemi quotidiani, dando risposte concrete, avviando progetti di sviluppo del territorio - continua la nota del capogruppo della lista Valori e Impegno Civico Dario Rollo. "Non certamente impegnare il consiglio comunale ore ed ore per casi che riguardano livelli superiori e non riuscendo neanche ad approvare le delibere importanti per la città per mancanza di tempo. Lascio agli altri le strumentalizzazioni e l’ipocrisia".

Non tarda ad arrivare la risposta del Pd cascinese. "I commenti del consigliere Rollo e sostenuti con il voto obbediente dal consigliere Peluso, in merito al conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki lasciano senza parole e rendono difficile ogni commento. La delibera, passata per la commissione competente nella quale nessuno della minoranza ha fatto obiezioni o richiesto migliorie per arrivare ad un testo condiviso, ha visto il voto contrario della lista impegno civico Dario Rollo e l'astensione del gruppo Lega e lista civica Leonardo Cosentini" riportano in una nota i Consiglieri Pd di Cascina. Una motivazione, quella della cittadinanza onoraria a Zaki, "di valore simbolico, per unire la nostra voce a quella di tanti altri cittadini e cittadine che chiedono a gran voce il rispetto dei diritti umani". Per questo, conclude il Pd "continueremo a fare pressione anche al parlamento e al governo, a cui verrà inviata la mozione come richiesto dal consigliere Poli, perché l'Italia intervenga in modo efficace per garantire la libertà a Patrick Zaki".