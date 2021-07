Colpo in tabaccheria: via gratta e vinci per un valore di 4mila euro

Via gratta e vinci per un valore complessivo di 4-5mila euro. È il bottino di un colpo messo a segno ieri sera in una tabaccheria di via Gabriele d'Annunzio a Firenze. Da quanto appreso avrebbero agito in due, intorno alle ore 19.30: sarebbero entrati nella tabaccheria riuscendo a distrarre la titolare mentre portavano via una cassettina nella quale erano custoditi i 'gratta e vinci'. Sul posto è intervenuta la polizia. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza.