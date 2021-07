Daniela Mancini a guida del Centro Tradizioni Popolari, l'archivio si sposta al MuMeLoc

A Cerreto Guidi ha preso avvio il terzo mandato del Centro Tradizioni popolari dell’Empolese Valdelsa. Si è tenuta l’Assemblea di Mandato che ha salutato il Presidente Alessandro Alderighi in carica dal Febbraio 2016 e che andrà a ricoprire un ruolo di Garanzia nell’Organizzazione.

L’Assemblea ha eletto la nuova Presidente Daniela Mancini insieme a dieci componenti del Consiglio d’Amministrazione:

Alessandra Ulivieri, Rossana Ragionieri, Simone Vaiani, Raffaello Santini, Luca Melani, Tamara Morelli, Nicola Baronti, Paolo Gennai e Silvano Salvadori.

È componente del nuovo Consiglio, il Sindaco Simona Rossetti delegata per la Giunta dell’Unione dei Comuni-Circondario Empolese Valdelsa, Ente-Partecipante. L’Assemblea fra i vari adempimenti ha validato il sesto Patrimonio culturale dell’Empolese-Valdelsa con la relazione illustrata da Rossana Ragionieri, denomitato “Il Volo del Ciuco a Empoli”.

La relazione sulla tradizione del volo era stata inviata e sottoposta in precedenza all’attenzione dei componenti il comitato tecnico scientifico e, in occasione dell’assemblea, la stessa è stata condivisa con i presenti. Da parte di alcuni professori impossibilitati ad essere presenti sono pervenute note di approvazione per la validazione.

L’Assemblea ha inoltre approvato il nuovo Logo/Gonfalone che comunicherà l’azione sul territorio del Centro di Documentazione che sarà fruibile da Settembre 2021. Un marchio realizzato nell’ambito di una Progettualità con l’Istituto Enriques di Castelfiorentino (Laboratorio Indirizzo Design della comunicazione visiva e pubblicitaria).

Sempre su un lavoro degli Studenti dell’Istituto Enriques è stato approvato il Documento grafico del “Bilancio di Missione 2014/2020” che sarà diffuso in concomitanza con l’apertura del Centro di Documentazione.

E’ stato approvato un Documento programmatico che guiderà i nuovi organismi nell’affermazione della nuova Istituzione culturale sul territorio. Un Centro di Documentazione fruibile. Una comunicazione efficace. Un nuovo rapporto con gli Istituti di settore già presenti e operanti nel settore dei Beni culturali e un rapporto costante con i saperi diffusi afferenti alla nostra comunità territoriale.

“L' Amministrazione comunale di Cerreto Guidi - dichiara il vice sindaco Paolo Feri - anche a nome di tutti gli altri Comuni dell'Unione, è sempre lieta di ospitare le iniziative del "Centro di documentazione Tradizioni Popolari dell'Empolese-Valdelsa" con il quale si rafforza il rapporto di collaborazione attraverso il taglio del nastro, avvenuto oggi insieme alla neo eletta Presidente Daniela Mancini, della futura sede dell'archivio che sarà ospitato all'interno del MuMeLoc, dove sarà possibile custodire e consultare tutta la documentazione proveniente dai singoli Comuni che vanno a formare le tradizioni popolari che contraddistinguono la ricca cultura centenaria dei nostri territorio”.

"Il lavoro del Centro è diretto a catalogare i documenti che testimoniano le nostre tradizioni, con l'obiettivo di conservarle e tramandarle alle nuove generazioni. Non si tratta di un'operazione solo di archivio, ma dell'esigenza di coinvolgere i giovani per riviisitare ciò che costituisce il patrimonio immateriale al fine di tutelare l'identità delle comunità", afferma la Presidente Daniela Mancini.

Fonte: Centro Tradizioni popolari dell’Empolese Valdelsa