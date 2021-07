Donna trovata morta in casa a Livorno con ferita alla testa: avviate le indagini

Nel pomeriggio di oggi una donna di 62 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione a Livorno, in zona Garibaldi. Secondo quanto emerso il cadavere presenterebbe una ferita alla testa e il decesso risalirebbe a diversi giorni fa. Avviate nell'immediato le indagini della polizia che al momento non esclude alcuna ipotesi. I vicini di casa non vedevano la donna da alcuni giorni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell'appartamento, i sanitari del 118 e la scientifica.

Indagini per omicidio

La polizia indaga per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere della donna, in un complesso di alloggi popolari a Livorno. La 62enne riportava una ferita alla testa che, secondo quanto appreso, sembrerebbe compatibile con un colpo inferto con una lampada della camera da letto. Sempre secondo quanto emerso, la polizia sarebbe alla ricerca di un uomo, di origine marocchina, che avrebbe convissuto con la donna e con il quale quest'ultima non sarebbe più stata in buoni rapporti. L'uomo, più giovane della donna, al momento risulta irreperibile. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire un quadro più preciso anche grazie ai rilievi della polizia scientifica in attesa dei risultati del medico legale, che dovrà stabilire cause e a quando risalirebbe il decesso. L'allarme alla polizia sarebbe scattato da un'amica della donna, che non la sentiva da qualche giorno.