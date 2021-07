Europei di pugilato in Georgia, Elektra Cartacci della Boxe Mugello vola ai quarti di finale

Ottime notizie dai Campionati Europei Junior di pugilato in corso a Tbilisi, in Georgia, dove l'atleta della Boxe Mugello, Elektra Cartacci, ha vinto ai punti l'incontro valevole per gli ottavi di finale della categoria fino a 54 kg.

Un incontro duro ed equilibrato, combattuto per tutte e tre le riprese contro un'avversaria di valore assoluto, la campionessa nazionale rumena, Margareta Hidigan. Elektra ha preso immediatamente il centro del ring e, seguendo le indicazioni della coach Valeria Calabrese all'angolo, ha mantenuto sempre l'iniziativa ribattendo colpo su colpo agli assalti dell'avversaria, più bassa ma molto veloce ed estremamente esperta.

Cartacci ha saputo coniugare la giusta aggressività con perfetta lucidità e una grande varietà di colpi, puliti ed efficaci, che hanno spesso messo in difficoltà la boxeur rumena.

Adesso l'atleta della società borghigiana dovrà affrontare, nei quarti, la tedesca Mei-li Folk che ha battuto ai punti la turca Tuğba Nur Uzun. Nel frattempo complimenti alla giovane atleta di Scarperia e al suo tecnico, Valeria Calabrese, che l'ha saputa guidare sapientemente.

Fonte: Boxe Mugello