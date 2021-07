Grave incidente a Monsummano, investe pedone e scooter e cade dalla moto: deceduto 29enne

Ieri sera dopo le 21 si è verificato un incidente stradale mortale a Monsummano Terme, in via Empolese in provincia di Pistoia. Coinvolti una moto, un pedone e uno scooter.

La dinamica esatta dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. In sella alla moto, un giovane di 29 anni che avrebbe prima investito un uomo che stava attraversando sulle strisce pedonali e dopo avrebbe causato un ulteriore incidente coinvolgendo lo scooter, guidato da una donna. Il 29enne, di origine romena, sarebbe poi caduto violentemente a terra. Trasportato in pronto soccorso, il giovane è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Pistoia.

Gravi anche le condizioni del pedone investito, un 43enne ricoverato in prognosi riservata. La donna in sella allo scooter avrebbe riportato solo lievi ferite.