I colori dell'anima di pittrici e pittori: mostra-concorso collettiva a Santa Maria a Monte

Casa Carducci a Santa Maria a Monte sarà teatro nei prossimi giorni di una mostra d'arte che raccoglie le opere di più artisti, dalla Valdera e non solo. Domenica 11 luglio 2021, alle ore 18, sarà inaugurata la mostra "I colori dell'anima di pittrici e pittori". Organizzata da Veronica Cairo, pittrice residente a Santa Maria a Monte, con l'obiettivo di valorizzare il borgo a chiocciola e la pittura dei partecipanti. Saranno esposti anche gioielli artigianali creati dalla stessa organizzatrice e borse da materiale di recupero create da Simona Coturri.

Non solo esposizione però, ma anche concorso collettivo. Infatti sarà possibile votare le opere in mostra, che racchiude la partecipazione di artisti di diverse età, stili e tecniche.

Sette i premi in palio, creati appositamente da artisti, musicisti e scrittori. La giuria del concorso sarà composta da tutte le persone che si recheranno all'esposizione, sia gli adulti che i più piccoli. Si potrà votare ogni sabato e domenica, dall'11 al 25 luglio, dalle 18 alle 20, per un solo voto a testa. Il giorno della premiazione sarà sabato 31 luglio. In questa data saranno decretati i vincitori della mostra concorso e sarà fatta un'estrazione tra votanti e sponsor che sostengono l'esposizione: in palio un dipinto dell'organizzatrice Veronica Cairo.

Gli artisti partecipanti a "I colori dell'anima di pittrici e pittori" sono:

Badame Giulia, Barsotti Silvia, Belli Laura, Biocca Luisa, Borsò Anna, Ciurli Luigi, Consolati Eleonora, Della Vecchia Maria, Gerace Serena, Grassi Silvia, Imperato Antonio, Meini Lucia, Perseu Elena, Sabella Maria Pia, Saettini Irene.