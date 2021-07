Incidente sulla Fi-Pi-Li, auto si ribalta. Ferito un 21enne

Incidente nella tarda mattinata di oggi sulla superstrada Fi-Pi-LI, tra gli svincoli di Montopoli in Val d'Arno e Pontedera, in direzione Pisa. Da quanto appreso un'auto si sarebbe ribaltata. Un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi e sono state sufficienti le cure sul posto da parte dei sanitari. Sul posto è intervenuta l'automedica, un ambulanza, e la Società Autostrade. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 11. Si sono registrati rallentamenti e cose, ma la viabilità non ne ha risentito particolarmente.