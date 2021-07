Investito a Empoli da un corriere, muore Pierluigi Vezzosi. Aperta inchiesta per omicidio stradale

Si chiamava Pierluigi Vezzosi l'uomo di 86 anni che ieri è rimasto coinvolto in un incidente a Empoli ed ha perso la vita. Secondo una primissima ricostruzione l'uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato investito da un camioncino di un corriere guidato da un residente a Montelupo Fiorentino. Era in auto con la moglie Fiorella e da quanto appreso era sceso per comprare il giornale. Dopo l'incidente le sue condizioni sono subito apparse gravi: è stato operato di urgenza, ma purtroppo non c'è stato niente da fare.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Il conducente del furgone adesso è indagato per omicidio stradale, il mezzo è stato posto sotto sequestro. La salma attualmente è a disposizione del magistrato che ha disposto l'autopsia, si dovrà quindi attendere la conclusione delle indagini prima di organizzare i funerali.

Oltre alla moglie lascia due figli, Marco e Simone. Per anni ha lavorato come tipografo nella nota Tipografia Guainai, in via Ridolfi, nel centro di Empoli. Era anche un grande tifoso dell'Empoli, tanto che tra gli anni Novanta e Duemila ha posseduto la tessera del tifoso N.1.