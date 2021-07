La politica Pisana piange Gianfranco Mannini, FdI-Pnc: "Grazie per averci insegnato molte cose"

È scomparso all'età di 76 anni Gianfranco Mannini, ex Consigliere comunale del M5S. Il commento di Maurizio Nerini, Capogruppo Fratelli d'Italia - Pisa nel Cuore:

"Vorrei esprimere a nome mio, del Gruppo Consiliare FdI PNC e del Coordinamento Comunale di Pisa di Fratelli d'Italia la vicinanza alla famiglia dell'ex consigliere Gianfranco Mannini scomparso ieri. Molti di noi si sono seduti affianco a Gianfranco in Consiglio Comunale nella scorsa consiliatura dai banchi dell'opposizione e pur non condividendone tutte le battaglie, ne abbiamo sempre apprezzato l'impegno, la costanza e la voglia di fare per gli altri spesso su tempi sociali importanti e traversali. Personalmente poi la vicinanza era assicurata dalla sua conoscenza diretta di mio padre in ambito sportivo. Ciao Gianfranco ci mancheranno le tue colorite sortite e le prese di posizione sopra le righe, grazie di averci insegnato molte cose se non altro con gli articoli delle leggi che declamavi a memoria, spesso colpevolmente inascoltato".