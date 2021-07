Passaggio delle consegne al Rotary Club di Empoli: Giuseppe Pisacreta è il nuovo presidente

Venerdì 3 luglio si è svolto, nella splendida cornice del Golf Bellosguardo a Mercatale di Vinci, il passaggio delle consegne al Rotary Club di Empoli.

Giuseppe Pisacreta è subentrato nelle funzioni di Presidente a Luca Bartali, al quale i soci presenti hanno rivolto un ringraziamento per le numerose iniziative promosse a favore della popolazione nei momenti più difficili della pandemia.

Il Presidente Giuseppe Pisacreta ha dichiarato : “ Il passaggio delle consegne si è svolto nel consueto clima d’amicizia, collaborazione ed entusiasmo nell’affrontare le nuove avventure che caratterizzeranno il nostro Club : accanto al tradizionale impegno a favore del nostro territorio, è intenzione del Club consolidare le collaborazioni umanitarie internazionali.”

Era presente anche una folta delegazione dei giovani Rotaractiani che hanno molto apprezzato il riferimento del Presidente al tema centrale dell’annata 2021/2022 “Servire per cambiare vite” adottato dal Presidente internazionale S. Mehta, teso ad infondere speranza in questi momenti di crisi ed a spronare tutti i soci all’impegno personale per la ripresa.

Fonte: Rotary Club Empoli