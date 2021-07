I Vigili del fuoco di Pistoia sono stati allertati intorno alle 11 per un soccorso ad una persona priva di sensi sul terrazzo della propria abitazione a Montale in via Parini. Una volta giunti sul posto la squadra, salendo sul terrazzo con l’ausilio della scala, ha aperto la porta d’ingresso dell’abitazione permettendo ai soccorritori della croce d’oro di Montale di prendersi cura del malcapitato.