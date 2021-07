Referendum sulla giustizia, Lega raccoglie firme in centro a Empoli

Questa mattina, sabato 3 luglio 2021, gazebo in tutta Italia organizzati da Lega Salvini-Premier e Radicali per l'inizio della campagna e raccolta firme dedicata al referendum sulla giustizia.

I consiglieri Lega dell'Empolese Valdelsa erano presenti in via del Giglio, in pieno centro cittadino.

"Sappiamo tutti in che condizioni versa la giustizia italiana - afferma Andrea Picchielli, capogruppo Lega in Consiglio comunale a Empoli - la Lega quindi propone sei quesiti per una giustizia giusta, più efficiente, che non faccia scappare le imprese e che non sia lontano dal cittadino". Sei quesiti "semplici" come li ha definiti ancora l'esponente del carroccio Empolese, alla base della campagna referendaria sulla giustizia che sono: riforma sull'elezione del Csm, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione Decreto Severino, "Più tutele per sindaci e amministratori". (Qui il dettaglio).

Riguardo alla custodia cautelare, Picchielli prosegue: "Noi della Lega non siamo per scarcerazioni facili, cambia solo una piccola parte per garantire che questo strumento non venga più abusato". Con l'ultimo quesito che chiude la lista, il Consigliere leghista conclude: "Il Decreto va a penalizzare sindaci e amministratori, rende veramente difficile amministrare una città". Con l'abolizione proposta nella campagna referendaria "avremo un'amministrazione delle nostre città più efficiente, senza paura per i sindaci e amministratori che ogni passo possa portare all'apertura di indagini penali".