Rissa tra gruppi di giovani con lanci di sassi e bottiglie

Una decina di persone sono rimasti coinvolti in una rissa la scorsa notte in un parcheggio di un locale a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. I ragazzi coinvolti, divisi in due gruppi, avrebbero iniziato a lanciarsi bottiglie e sassi. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri che hanno identificato tutte le persone presenti. Sono ancora in corso le indagini per stabilire cosa sia accaduto e le eventuali responsabilità. Da quanto appreso la lite sarebbe scoppiata inizialmente tra due ragazzi per motivi ancora da chiarire.