Tenta due truffe dello specchietto in pochi minuti: denunciato 19enne

Un 19enne è stato denunciato per tentata truffa continuata per aver tentato una doppia truffa dello specchietto in pochi minuti. È accaduto a Sesto Fiorentino, tra via Don Minzoni e via Benedetto Cellini. La segnalazione è arrivata intorno alle ore 12.30 da parte di una donna. La polizia intervenuta sul posto ha intercettato il giovane a bordo di un'auto di grossa cilindrata in via Sestese. Nell'auto c'era un tappetino di gomma morbida con il quale il 19enne avrebbe effettuato le strisciate alle auto delle vittime per simulare l'incidente.Proprio mentre i poliziotti stavano verificando la situazione, un'altra donna, a bordo di un'auto, si è fermata dicendo di essere stata anche lei truffata dal ragazzo. Quest'ultimo, siracusano, già noto alle forze dell'ordine, è stato quindi denunciato dalla polizia.