Unione dei Comuni, Nencini nuovo capogruppo Lega. I prossimi passi sul tema Keu-429

Cambio naturale di metà mandato per il capogruppo Lega all'Unione. Emmanuele Nencini diventa capogruppo al posto di Leonardo Pilastri. Lo annuncia Andrea Picchielli durante il gazebo Lega per la raccolta firme sulla giustizia quest'oggi a Empoli.

Novità anche sulle questioni Keu a livello politico. "Oltre alla commissione convocata da Palazzo - spiega Picchielli -, chiederemo la commissione speciale per parlare della Keu. Ho già portato in prima commissione in audizione il sindaco Barnini e il commissario Annunziati".

Aggiunge Picchielli: "Siamo garantisti ma siamo interessati alla salute dei cittadini. Ci muoviamo da livello comunale al livello parlamentare, passando dall'Unione dei Comuni e dalla Regione. Si chiede che anche lo Stato intervenga per risanare, come ormai accertato, inquinamenti vari e per risarcire cittadini".

Sulla maggioranza di centrosinistra l'accusa è forte: "Non abbiamo speculato su questa vicenda ma il Pd fa maggioranza e opposizione. Come se gli amministratori che sono interessati dalla cosa fossero di altri partiti, ma così non è. Serve coerenza".

"L'attività dell'Unione sarà in continuità con quella dei Comuni, a Empoli, a Castelfiorentino con Susi Giglioli e con i consiglieri Lega a Gambassi Terme", conclude.