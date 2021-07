Viaggio nel torrente Pesa, i problemi e le foto di Cappelletti alla Fornace Cioni-Alderighi

Domani domenica 4 luglio si terrà l'incontro "Lo stato ambientale del nostro territorio. Viaggio nel fiume Pesa".

Serata a cura di Marco Cappelletti, fotografo naturalista ed attivista ecologista, con le partecipazioni speciali di Lorenzo Nesi, assessore di Montelupo Fiorentino e coordinatore dei comuni firmatari del Contratto di Fiume del torrente Pesa.

I nostri ospiti ci parleranno del valore dell’acqua per il nostro ecosistema. Ci mostreranno lo stato del fiume Pesa, lungo 64 km, e le sue incredibili bellezze, così come degli interventi di ingegneria idraulica che ne stanno modificando il carattere, e le carenze idriche dei mesi caldi, dovuti principalmente a prelievi d’acqua eccessivi durante tutto il corso del fiume, prelievi spesso abusivi.

A Montelupo tra i 3 e i 6 mesi l'anno manca l'acqua nel territorio, da qui l'importanza del Contratto di Fiume. Non solo il cambiamento climatico ma anche la mano dell'uomo che come spesso accade cambia il paesaggio in peggio.

In questa serata non ci sarà la possibilità di cenare insieme alla fornace.

